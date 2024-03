Imaculado apresenta Gabinete de Enfermagem de Família

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria apresentou, ontem, o seu novo Gabinete de Enfermagem de Família, na sede da junta, através de uma palestra sobre os objectivos e o funcionamento deste novo serviço da freguesia.

O projexto resulta de uma parceria entre a Junta e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, através do qual um grupo de enfermeiras especialistas, docentes daquela entidade, disponibilizará uma intervenção diferenciada a famílias na área da saúde.

Na apresentação, o presidente da Junta, Pedro Araújo, referiu que "este novo serviço enquadra-se, por um lado, no projecto Imaculado Saudável, mas também no pressuposto da valorização das famílias, enquanto célula vital da sociedade, por parte da freguesia".

Por sua vez, Luísa Santos, enfermeira da Escola Superior de Enfermagem, explicou que o serviço destina-se "a famílias que, por motivo de doença física ou mental de um dos seus elementos, estejam a vivenciar problemas no seu normal funcionamento".

Já, Rita Figueiredo, outra das enfermeiras envolvidas no projecto, referiu que "as consultas visam treinar as famílias para serem parceiras no cuidar", mas também "articular e encaminhar para respostas mais especializadas, considerando cada caso".



As consultas de enfermagem são gratuitas e exclusivas para moradores da freguesia, funcionando todas as segundas-feiras, das 16 às 17 horas, devendo as consultas ser agendadas previamente através dos serviços administrativos.

O Gabinete de Enfermagem de Família é mais um serviço prestado pelo Gabinete Social da freguesia, num projecto implementado pelo actual executivo, que conta com serviços na área social, da habitação, dos direitos do consumidor e agora também da saúde.