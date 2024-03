Campanha 'Força de Abril' chega à Região

Foi com uma acção de contacto com a população, soberetudo com trabalhadores do SESARAM, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o PCP colocou em marcha, também, na Região, a campanha 'Força de Abril', que decorre em todo o País, com vista a assinalar os 50 anos da 'Revolução dos Cravos'.

Foi o povo português que construiu o 25 de Abril que defendeu as suas conquistas, é o povo que com a sua luta decidirá da construção do futuro de progresso a que tem direito. Ricardo Lume, deputado do PCP

Na ocasião, Ricardo Lume explicou que "o objectivo desta campanha é defender os valores de Abril no presente e futuro do País e da Região". O comunista adianta que vão realizar, ao longo das próximas semanas, no âmbito desta campanha, "diversas acções de contacto com os trabalhadores da Região", bem como "realizar tribunas públicas", entre outras iniciativas.

O deputado do PCP apontou, também, que "esta campanha o PCP pretende afirmar os seus compromissos de sempre com os trabalhadores e o povo, compromissos na valorização do trabalho e dos trabalhadores, aumento dos salários e das pensões, garantir o direito à habitação, e à defesa dos serviços públicos de qualidade seja na área da Saúde, Educação e Transportes".