CMF com programa comemorativo do 25 de Abril entre 10 de Abril e 12 de Maio

Arranca no dia 10 de Abril com iniciativa artística VivaCidade na Rua Fernão de Ornelas e no Mercado dos Lavradores o extenso programa comemorativo do 50º Aniversário do 25 de Abril, dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal.

Na véspera do 25 de Abril haverá Concerto - Monumental dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 no Parque Santa Catarina. No dia 25, a Avenida do Mar será palco de Mostra Desportiva, enquanto no Salão Nobre da CMF haverá Sessão Pública Comemorativa, e à noite, Concerto Comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Com actividade todas as semanas - em determinados dias - o programa comemorativo termina a 12 de Maio.

A presidente da CMF, Cristina Pedra, apresenta o programa no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

O Concerto Monumental, no Parque Santa Catarina, terá 6 palcos e 700 vozes.

Música popular, teatro, pintura, desporto, concertos, livro, arraial, fado, música clássica, dança e colóquio preenchem os muitos eventos programados para comemorar os 50 anos do 25 de Abril no Funchal.