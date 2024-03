Dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira e data das eleições publicadas no Diário da República

Já foi publicado em Diário da República - Decreto do Presidente da República n.º40-D/2024 - a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, assim como a data para as eleição dos deputados do parlamento madeirense, no domingo, 26 de Maio.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já havia noticiado, em nota informativa no site da Presidência da República, a sua decisão após ter recebido os partidos e ouvir o Conselho de Estado, formalizando o acto num encontro em que Miguel Albuquerque esteve presente.