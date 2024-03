Assembleia Legislativa da Madeira também se junta à 'Hora do Planeta'

A Assembleia Legislativa da Madeira informou esta quarta-feira que volta a se associar à Hora do Planeta, campanha mundial decorre no próximo sábado em mais de 190 países.

Entre as 20h30 e as 21h30, o edifício do Parlamento madeirense vai ficar “às escuras” em nome da sustentabilidade. Trata-se de um acto simbólico que pretende promover a reflexão sobre a importância da adoção de medidas que conduzam ao desenvolvimento sustentável, como forma de garantir a qualidade ambiental e melhores oportunidades para as gerações futuras. ALM

A Hora do Planeta é uma iniciativa promovida pela World Wide Fund for Nature (WWF) que apela para que sejam desligados os “aparelhos não essenciais” e apagadas as luzes de casas, de edifícios públicos, das ruas e dos monumentos.

Desde 2011 que a Assembleia Legislativa da Madeira adere a este movimento mundial de alerta para o que podemos fazer, no dia-a-dia, pelo ambiente. ALM

José Manuel Rodrigues, presidente do Parlamento madeirense, convida, no dia 23, os madeirenses e porto-santenses a dedicarem 60 minutos ao planeta: "Gestos simples que podem fazer muita diferença no futuro".

A Hora do Planeta é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa da WWF nasceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas.

Desde o início que a Hora do Planeta é conhecida pelo momento de “apagar as luzes” – um momento simbólico de reflexão sobre as alterações climáticas, mas nos últimos anos tem conhecido novas práticas, como, por exemplo, a recolha lixo num parque, a preparação do jantar com ingredientes sustentáveis, a plantação de árvores ou a reunião de amigos num evento da Hora do Planeta.