Assembleia Legislativa da Madeira recebeu recital de violoncelo e piano

Na recta final do Festival de Música da Madeira, o salão nobre da Assembleia Legislativa parou para assistir ao penúltimo concerto da iniciativa organizada pela Orquestra Clássica da Madeira e que conta com a chancela da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Um recital de violoncelo e piano com Luís Andrade e Constant Notten onde foram tocadas obras de compositores ucranianos, russos e portugueses.

Foi um concerto extraordinário, de pura música de câmara, por dois artistas com uma cumplicidade musical natural e madura, onde o som e o timbre do violoncelo e do piano se fundiram com uma espontaneidade muito apreciada. Orquestra Clássica da Madeira

O Festival de Música da Madeira tem também no seu propósito a apresentação de artistas madeirenses com carreiras reconhecidas e, neste concerto, o público compareceu também para ouvir o filho da terra, Luís Andrade, que desde 2015 não se apresentava como instrumentista na Madeira.