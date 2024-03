"Não temos medo de ir para eleições"

"É importante dizer, para que não pensem que estamos com medo de ir a eleições, vamos para eleições, não há nenhum problema". As palavras são de Miguel Albuquerque à saída da reunião que manteve com o Presidente da República em Belém que, ao contrário do líder do PS-M, disse não ter qualquer indicação que Marcelo Rebelo de Sousa iria convocar eleições antecipadas.

E prosseguiu: "Quem tem grande receio de ir a eleições não sou eu; Quem perdeu 10 mil votos para as eleições nacionais foi o PS-M que está neste momento dividido".

Acompanhado por Guilherme Silva o presidente do PSD-M diz que o chefe Estado tem "legitimidade" para convocar o acto eleitoral que segundo Paulo Cafôfo acontecerá em 26 de Maio, indicação transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa no encontro que manteve antes de receber o líder dos social-democratas.

Miguel Albuquerque continua a sublinhar que um novo acto eleitoral "não é bom para o actual quadro político, para a governação nem para o desenvolvimento económico" até pelo facto de, observou, existir instabilidade política no governo da república e no governo regional dos Açores.

Ao contrário destes dois panoramas, destacou que a Madeira tem condições mais favoráveis na medida em que tem garantias de ser aprovado o programa de governo e o orçamento.

Quanto à sua condição de arguido num processo judicial, o governante demissionário considera que o estatuto que lhe cai sobre os ombros permite que possa ter acesso à acusação e "esclarecer o que tem de ser esclarecido", logo entende que "quem é investigado não tem que se demitir dos cargos políticos".