Acidente com fuga em Santo António

Um condutor embateu esta manhã num carro que estava estacionado no Caminho da Ponte, atrás do Centro de Saúde de Santo António, e fugiu do local.

Segundo a lesada, a viatura tem danos materiais avultados pois, “com a pancada, o carro caiu no passeio e bateu na parede”.

A dona deste Fiat pede a quem tenha visto o acidente para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública a fim de localizar o culpado.