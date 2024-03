"Os madeirenses já não têm confiança em Miguel Albuquerque"

O líder parlamentar do partido Juntos Pelo Povo foi esta tarde dizer ao Presidente da República que deve dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira porque "os madeirenses já não têm confiança [política] em Miguel Albuquerque" fruto do actual quadro que o líder dos social-democratas está envolvido.

Na audição que Marcelo Rebelo de Sousa efectuou a todos os partidos com assento no hemiciclo, Élvio Sousa recriminou os dois partidos do arco da governação [PSD/CDS] por não terem aprovado o orçamento regional.

"Usou-se deliberadamente essa não aprovação do orçamento como medida de coação para pressionar o representante da República e o próprio Presidente da República no prolongamento do quadro de instabilidade criada pelos próprios partidos", acusou o dirigente e também deputado do JPP.

Neste cenário considera que "está na altura de não ter medo de ir a eleições e dar a palavra ao povo", manifestou, e ao contrário do JPP, constata que "parece que Miguel Albuquerque está com medo de ir a eleições e que o povo se pronuncie em sufrágio atendendo à irresponsabilidade que criou".