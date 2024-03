Marcos Freitas 'cai' à primeira no WTT Champions Incheon

O olímpico madeirense despediu-se hoje do WTT Champions Incheon, etapa do circuito mundial de ténis de mesa profissional que está a ter lugar na Coreia do Sul.

O actual n.º 18 do ranking mundial viria a ser eliminado, na ronda inaugural, os 16 avos de final, pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, actual n.º 11 da hierarquia mundial.

Num encontro bastante emotivo e equilibrado, o jogador madeirense não foi feliz nos dois primeiros sets, tendo perdido por 11-7 e 11-6. Já no terceiro parcial conseguiu de forma categórica reduzir a desvantagem ao vencer por 11-8.

Já no quarto set e depois de ter estado em vantagem por dois pontos, por várias ocasiões, Marco viu o seu adversário empatar a nove pontos e a 10 pontos, para depois fechar a eliminatória ao triunfar por 112-10.

De referir que nesta etapa do circuito mundial Marcos Freitas foi o único atleta português presente.