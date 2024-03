Bruno Freitas e Rubina Lara vencem Triatlo do Porto Santo

Em um fim-de-semana com as condições climatéricas um pouco adversas, prosseguiu-se com os Campeonatos Regionais de Triatlo de 2024, seguindo rumo ao Porto Santo, para a disputa do Campeonato Regional Individual de Triatlo 2024 e o Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, nos passados dias 23 e 24 de março 2024.

No sábado, ainda com as condições do mar propicias à prática da natação, realizou-se o Triatlo Sprint, Super-Sprint e Jovem do Porto Santo. Na distância Sprint, os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Bruno Freitas e Rubina Lara, venceram esta etapa, seguindo-se do Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Rita Boita (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Completando o pódio, o triatleta do CNF, Mario Sutton e Margarida Góis, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Os triatletas do paratriatlo, José Mendonça e Rodolfo Alves, triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, aceitaram o desafio e também participaram na prova na distância Sprint, concluindo a prova com sucesso. Ainda na distância Sprint, as equipas de estafetas de diversos clubes.

Por clubes, e baseando-se nas classificações dos triatletas da prova Sprint, os vencedores nos masculinos foram Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e nos femininos foram as triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Na prova com a distância Super-Sprint, a participação dos atletas juvenis garantiu a vitória a Guilherme Nunes e Inês Sousa, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e o segundo lugar a Matias Olival do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

No escalão logo de seguida, os Iniciados, os jovens atletas Guilherme Pita, Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Laura Gomes, Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira venceram esta etapa do Campeonato Regional Individual Jovem 2024. Em segundo lugar, Francisco Boita (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Bruna Alves (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Para finalizar o pódio, Martim Andrade e Luana Nunes, ambos os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Nos Infantis, venceram dois triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Tomás Antunes e Constança Boita. A equipa da casa, Ginásio Clube Porto Santo, teve dois triatletas no segundo ligar do pódio, o Pedro Régio e a Mafalda Drumond. Já os triatletas André Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Margarida Carvalho (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) completaram o pódio do escalão.

A terminar o primeiro dia de prova, os triatletas Benjamins brilharam na Ilha Dourada, sendo que os vencedores do escalão foram os do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, o Martim Neves e a Ema Aguiar. Em segundo lugar, Manuel Fernandes (G.D. Corticeiras) e Inês Martins (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). A completar o pódio dos Benjamins, marcando a sua estreia no Triatlo, o triatleta do Ginásio Clube Porto Santo, Artur Arsionau e a triatleta G.D. Corticeiras, a Carlota Coelho.

Por clubes jovens, os atletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor venceram esta etapa do Campeonato Regional de Clubes Jovens 2024.

No segundo dia do evento, o Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, etapa única, teve de sofrer alteração de formato, devido à forte agitação marítima que se fazia sentir no Porto Santo, alterando para o formato de Duatlo.

Os campeões regionais de Equipas de Estafetas de Triatlo 2024 foram os triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, equipa constituída por Diego Cisneros, Dino Freitas e Bernardo Teixeira. Em segundo lugar ficaram os triatletas do G.D. Corticeiras, Bernardo Fernandes, Marco Teixeira e Óscar Góis. A completar o campeonato, os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Bruno Freitas, Matias Olival e Ruben Mendonça.

Já nos femininos, as campeãs regionais de Equipas de Estafetas de Triatlo 2024 foram do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, equipa constituída por Margarida Góis, Rosa Martins e Rubina Lara. Em segundo lugar, as triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, Maria Silva, Iolanda Henriques e Inês Sousa. E a completar o pódio, as triatletas do G.D. Corticeiras, Ana Correia, Vitoria Gois e Silvana Silva.

Foi ainda possível a participação de equipas com atletas de clubes diferentes, contudo essa participação não pontuou para o ranking regional de equipas de estafetas, sendo que a participação dos atletas masculinos Guilherme Nunes, Rodolfo Alves e Abel Costa, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, pontuou apenas para classificação geral da prova.

Ainda a participar, mas na categoria de estafetas mistas, com a equipa a ser constituída por uma atleta feminina e dois atletas masculinos, tivemos a equipa Manuel Sardinha, Angélka Fanai-Nimmesgern e Fernando Teixeira, dos clubes Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e G.D. Corticeiras, que não pontuou igualmente para o ranking regional, mas sim para a classificação de prova.

A ARTM, como entidade organizadora, agradece o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização da prova deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal do Porto Santo, AMDpt, SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.