Sérgio Marques alerta militantes do PSD-Madeira para o que está em causa nas eleições internas

Sérgio Marques, que é apoiante de Manuel António Correia, no processo eleitoral interno do PSD-Madeira, para escolha de novo presidente da Comissão Política Regional, voltu a recorrer ao facebook para dizer aos militantes o que, na sua perspectiva, está em causa nas eleições da próxima quinta-feira.

O antigo deputado e membro do Governo regional diz haver “dois pontos fundamentais, em jogo”, nas eleições internas do dia 21 de Maço.

“O primeiro é o desafio da governabilidade.”

“Só o Manuel António garante uma vitória confortável ao PSD, sem a necessidade de coligações que os militantes não compreendem, e que permitirá ao nosso partido prosseguir o caminho de desenvolvimento da Madeira.”

Sérgio Marques diz não duvidar de que Manuel António Correia terá melhor resultado em eleições regionais do que Miguel Albuquerque.

Outra das questões aboradas está relacionada com as eleições regionais que, muito provavelmente, o Presidente da República vai marcar, na próxima semana.

Sérgio Marque lembra que o processo ligado à investigação judicial, em que Miguel Albuquerque também é arguido, já não está em segredo de justiça e que, em breve, a comunicação social deverá começar a publicar partes do que contém. O antigo deputado pede para imaginar em que condições o PSD fará uma campanha eleitoral com tais notícias a um ritmo próximo do diário.

“Mas há outros elementos que temos de considerar, imperiosamente. O processo em que os nossos companheiros de partido são arguidos, e que espero sinceramente que seja rapidamente resolvido a seu favor, encontra-se numa pausa política.”

“Após a indigitação do novo governo da República o processo, ao qual foi retirado o estatuto de segredo de justiça, será disponibilizado a um conjunto de interessados que já requereram o acesso aos volumes, onde se inclui a comunicação social. Imaginemos o que será uma campanha para as regionais com publicação diária de excertos das escutas deste processo? Quais as consequências na popularidade do nosso partido e do atual presidente, já imensamente afetada como indica o barómetro publicado na última semana?”

Sérgio Marques também questiona que força terá um Governo de Miguel Albuquerque para defender perante a República os “inalienáveis interesses” da Região.

“O PSD, a Madeira e a sua autonomia, estão acima de toda e qualquer pessoa, e de todo e qualquer interesse particular e circunstancial.”