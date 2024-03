Capitania cancela aviso de vento forte e mantém aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização dos avisos em vigor para as costas da Madeira e Porto Santo, sob sua jurisdição, sendo que no caso do vento forte este foi cancelado e no caso da agitação marítima forte foi actualizado até às 6h00 de amanhã, sábado.

Assim, citando previsão do IPMA, refere que o vento soprará de Nor/Nordeste fresco a muito fresco, a visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca, mas a ondulação na costa Norte contará com vagas de Norte com 3 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 4 metros, enquanto na costa Sul as vagas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Por causa disso, a Capitania mantém a recomendação "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras."

Mais tarde, a Capitania do Porto do Funchal, também emitiu uma nota cancelando o aviso de mau tempo (sinal 6), mas alertando que, apesar disso, recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade".

Acrescentando que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", adverte.