Hamas aceita proposta de cessar-fogo mediado por Egito e Qatar

O movimento islamita Hamas anunciou hoje ter aceitado uma proposta de cessar-fogo, mediado pelo Egito e pelo Qatar, para suspender a guerra de sete meses com Israel na Faixa de Gaza.

O grupo palestiniano emitiu hoje um comunicado informando que o seu líder, Ismail Haniyeh, já anunciou a decisão num telefonema aos governos do Qatar e do Egito, mas o Governo israelita ainda não comentou.

Há vários meses que estes dois países têm mediado conversações entre Israel e o Hamas, procurando encontrar uma solução para a guerra espoletada pelo ataque do movimento islamita em território israelita, em 07 de outubro passado.

Não são conhecidos até agora os detalhes da proposta, nem a posição oficial das autoridades israelitas, embora, segundo meios de comunicação israelitas, o acordo não tenha ainda 'luz verde' de Israel.

Os meios de comunicação, que citam responsáveis do Governo israelita, afirmaram que o acordo de cessar-fogo foi feito unilateralmente pelo Egito e que não será tida em conta neste momento até que os detalhes sejam esclarecidos.

As negociações, mediadas pelo Egito e pelo Qatar, para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza estavam paralisadas, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, se ter recusado, no domingo, a colocar um fim à guerra, uma exigência fundamental do grupo islamita.

Um responsável do Hamas defendeu que, após este anúncio de aceitação do cessar-fogo, "a bola está agora no campo de Israel".

"A bola está agora no campo de Israel", que fica com a escolha "entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou obstruí-lo", explicou este dirigente do movimento islamita.

Em Rafah - a cidade no extremo sul do enclave de Gaza onde Israel planeia uma grande ofensiva militar - cenas de alegria e tiros para o ar seguiram-se ao anúncio do Hamas.

De acordo com relatos de jornalistas internacionais, a população está a comemorar nas ruas, com tiros para o ar e manifestações de alegria.