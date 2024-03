Calendário de Nacional e Marítimo até à 31.ª jornada

Ficou definida, esta terça-feira, a calendarização das próximas cinco jornadas da Liga Portugal SABSEG, bem como as respetivas transmissões televisivas.

Já na próxima jornada, a 27.ª da competição, haverá o encontro entre AVS e Santa Clara, actualmente os dois primeiros classificados, agendado para 30 de Março, sábado, às 15h30.

A 28.ª jornada abre com o Nacional – AVS, jogo agendado para as 18 horas de 5 de Abril, sexta-feira, no Estádio da Madeira.

Eis, então, o calendário completo, das próximas cinco jornadas da II Liga

27.ª JORNADA

Sexta-feira, 29 de Março

Belenenses – CD Feirense, 11h00 SportTV

FC Paços de Ferreira – UD Oliveirense, 14h00 SportTV+

CD Tondela – Länk Vilaverdense, 15h30 SportTV

Sábado, 30 de Março

UD Leiria – Nacional, 11h00 SportTV

Marítimo – Leixões SC, 14h00 SportTV+

FC Porto B – FC Penafiel, 15h30 Porto Canal

AVS – Santa Clara, 15h30 SportTV

Segunda-feira, 1 de Abril

CD Mafra – SCU Torreense, 18h00 SportTV+

SL Benfica B – Académico, 18h00 BTV

28.ª JORNADA

Sexta-feira, 5 de Abril

Nacional – AVS, 18h00 SportTV+

Sábado, 6 de Abril

FC Penafiel – Belenenses, 11h00 SportTV

Leixões SC – UD Leiria, 14h00 SportTV+

CD Feirense – CD Tondela, 15h30 SportTV

Domingo, 7 de Abril

Länk Vilaverdense – CD Mafra, 11h00 SportTV

Santa Clara – FC P.Ferreira, 14h00 SportTV+

SCU Torrense – Marítimo, 15h30 SportTV

UD Oliveirense – SL Benfica B, 18h00 SportTV

Segunda-feira, 8 de Abril

Académico – FC Porto B, 18h00 SportTV+

29.ª jornada

Sábado, 13 de Abril

Belenenses – Académico, 11h00 SportTV

UD Leiria – Länk Vilaverdense, 14h00 SportTV+

SL Benfica B – AVS, 15h30 BTV

CD Tondela – FC Penafiel, 15h30 SportTV

Domingo, 14 de Abril

FC P.Ferreira – Nacional, 11h00 SportTV

CD Mafra – CD Feirense, 14h00 SportTV+

FC Porto B – UD Oliveirense, 15h30 Porto Canal

Leixões SC – SCU Torreense, 15h30 SportTV

Marítimo – Santa Clara, 20h30 SportTV

30.ª JORNADA

Sexta-feira, 19 de Abril

CD Feirense – Leixões SC, 18h00 SportTV+

Sábado, 20 de Abril

FC Penafiel – FC P.Ferreira, 11h00 SportTV

SCU Torreense – UD Leiria, 14h00 SportTV+

Santa Clara – CD Tondela, 15h30 SportTV

Domingo, 21 de Abril

UD Oliveirense – Belenenses, 11h00 SportTV

Länk Vilaverdense – Marítimo M, 15h30 SportTV

Académico – CD Mafra , 14h00 SportTV+

Segunda-feira, 22 de Abril

Nacional – SL Benfica B, 18h00 SportTV+

Quarta-feira, 24 de Abril

AVS – FC Porto B, 20h15 SportTV

31.ª JORNADA

Quinta-feira, 25 de Abril

UD Leiria – FC Penafiel, 18h00 SportTV

Sábado, 27 de abril

CD Mafra – UD Oliveirense, 11h00 SportTV

Marítimo – CD Feirense, 14h00 SportTV+

Leixões SC – Länk Vilaverdense, 15h30 SportTV





Domingo, 28 de Abril

SCU Torreense – Académico, 11h00 SportTV

CD Tondela – SL Benfica B, 14h00 SportTV+

FC Porto B – Santa Clara, 15h30 Porto Canal

Belenenses – Nacional, 15h30 SportTV





Terça-feira, 30 de Abril

FC P.Ferreira – AVS, 19h45 SportTV