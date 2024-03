Política e futebol marcam principais notícias dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais que continuam a dar grande ênfase ao momento político do país, mas hoje destacam o futebol de selecção, que ontem jogou um particular de preparação para o Euro 2024.

No semanário Expresso:

- "Montenegro tem plano para evitar Parlamento"

- "PS unido para passar teste das europeias"

- "A luta pelos lugares da frente no parlamento"

- "IL à espera de mais contactos com Montenegro"

- "Reforma do Estado no último Conselho de Ministros de Costa"

- "Cosmeticorexia. Moda do TikTok preocupa médicos"

- "Mais de Euro25 milhões de fundos investigados"

- "Turmas sem professor desde o início do ano letivo"

- "Quase metade da Bolsa teve lucros históricos"

- "Saída de pilotos na Força Aérea acelera"

- "Consumo de água caiu 13% no Algarve"

- "A cada três meses foge um doente com demência dos hospitais"

- "Histórias de uma Gaza que já não existe"

- "ARS [Administrações Regionais de Saúde] foram extintas"

- "Relação anula decisão de Ivo Rosa"

- "Centeno e Santos Silva no ISCTE"

- "Efacec vai fechar áreas de negócio"

- "Macron prefacia Carlos Moedas"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ventura não vai largar Marcelo"

- "Deputados do PSD/Madeira vão vender caro apoio a Montenegro"

- "José António Saraiva. Morte de D. Carlos: desvendado finalmente um segredo com mais de 100 anos"

- "Saúde. Fernando Araújo disponível para continuar"

- "Álvaro Santos Pereira é o nome de quem se fala"

- "Programa da AD deixa cair PPP"

- "Ricardo Leão, Pres. da Câmara de Loures: 'O PS deve perceber os erros que foram cometidos'"

- "Educação. Exames nacionais digitais, afinal, ainda podem ser... em papel"

- "Armamar. Escola José Manuel Durão Barroso soma prémios de Literatura"

- "Portugal Amanhã. Há condições para modernizar os serviços públicos?"

- "Euronews. Adversária de Maduro faz apelo dramático ao mundo"

- "CCB. Festival traz a Lisboa estrelas da música clássica"

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Maestro': Mãe e namorada [Manuel Serrão] suspeitas de esconder milhões"

- "Portugal-Suécia (5-2). Máquina goleadora. Golos de Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Matheus Nunes, Bruno Fernandes e Bruma"

- "Mudança de Governo. Costa e Montenegro tomam café em Bruxelas"

- "Hospital de Loures. 22 horas de espera na urgência"

- "Falson cliente. Ladrão rouba quatro prostitutas em bordel de Lisboa"

- "Julgamento. Pedida pena máxima para homicidas de Igor"

No Público:

- "Entrevista a Nobel da Literatura Jon Fosse: 'A minha escrita tirou-me do ateísmo'"

- "Regras europeias dificultam planos do novo governo para o Orçamento de 2025"

- "Hospitais. Despesa com medicamentos aumenta 92% em dez anos"

- "Relação de Lisboa. Tribunal anula decisão de Ivo Rosa sobre caso Sócrates"

- "25 de Abril. Em nome de um mundo de iguais, Hermínia invadiu uma herdade"

- "Jornada da Juventude. Tribunal de Contas condena ajustes directos na visita do Papa"

- "Conselho Europeu. Pressão 'forte e unida' sobre Israel e Hamas para cessar-fogo"

No Jornal de Notícias:

- "Maioria dos afogamentos ocorre fora da época balnear"

- "Portugal 5-2 Suécia. A mão que embala o berço"

- "Luís Montenegro blinda nomes do Governo antes de falar a Marcelo"

- "Tuberculose. Penafiel e Marco de Canaveses têm a taxa mais alta"

- "Greve. Estafetas que furarem protesto recebem a duplicar"

- "Transportes. Linha TVG entre Porto e Oiã atrai estrangeiros"

- "Braga. Pedidos de ajuda sobem em cozinha solidária"

- "Fundos. Quadros do Estado com tudo pago por Serrão"

- "Moto GP no Algarve. Impacto supera 100 milhões"

No Diário de Notícias:

- "Só metade do investimento da Jornada Mundial da Juventude fica para o futuro"

- "Recuo na entrada de dois ministros deixa IL fora do Governo"

- "Por que motivo os emigrantes dão a vitória ao Chega?"

- "Relatório. Agenda da UE não será definida pela extrema-direita"

- "Sociedade. Falta de médicos em Loures deixa camas vazias e urgências em rutura"

- "Imagem. Um Macron enraivecido para fazer frente a Putin"

- "Moto GP. Miguel Oliveira: 'Quero sempre fazer o melhor'"

- "Cultura. Comic Con arranca na Exponor"

- "Farida Shaheed, relatora da ONU: 'Professores são subvalorizados'"

- "Onde estava há 50 anos? Manuel Soares de Oliveira, publicitário"

No Negócios:

- "Governo da AD vai ter fundos do PRR em julho"

- "E se Portugal estiver a desperdiçar o potencial turístico da Revolução?"

- "Obrigacionistas e Altice França abrem guerra"

- "Banca. Sonangol só sairá do BCP por decisão do Presidente de Angola"

- "Tribunal de Contas. Maioria dos contratos da JMJ foram ajustes diretos"

- "Energia. Elétricas pedem mais investimento nas redes"

No O Jornal Económico:

- "Estado reforça participação no Novobanco para mais de 15%"

- "É 'obrigatório' o regresso dos incentivos nos PPR [Valdemar Duarte, diretor-geral da Ageas Pensões]"

- "Montenegro afasta alterações profundas na orgânica do novo Governo da AD"

- "Mina de lítio de Boticas vai pagar mil milhões em impostos [Entrevista a Manuel Proença, CEO da Savannah]"

- "Economia de guerra russa cresce no curto prazo mas põe em causa futuro"

- "Special Report Banca - Da I. A. ao 'shadow banking': o futuro visto pelos líderes do sector"

- "Duelo de escritórios: VdA assessora francesa Iliad na corrida à MEO. PLMJ apoia a Saudi Telecom"

No A Bola:

- "Portugal-Suécia (5-2). Vício de vencer. 11 triunfos em 11 jogos"

- "Geórgia ou Grécia no grupo de Portugal no Euro"

- "Sporting. Coates gosta da 'pressão de ter de ser campeão'"

- "Benfica. Águia venceu concorrência de Alemanha e Inglaterra por Leonardo Barreiro"

- "FC Porto. Villas-Boas não se recandidata em 2028 se perder agora"

No Record:

- "Portugal-Suécia (5-2). Sempre a aviar"

- "Sporting. Chelsea não larga Gyokeres"

- "Benfica. Carreras quer convencer Schmidt"

- "FC Porto. Novo bloqueio à Academia. Parecer pode obrigar à alteração do projeto"

- "Euro-Sub-21. Portugal-Ilhas Faroé (4-0)"

E no O Jogo:

- "Portugal 5-Suécia 2. Leão num cinco de feras"

- "Roberto Martínez: 'Não gostei de dar dois golos...'"

- "Sub-21 golearam 4-0 as Ilhas Faroé"

- "FC Porto. Cotação de Otávio dispara"

- "Pinto da Costa avança medidas para melhorar relação com sócios"

- "André Villas-Boas exige transparência total nas eleições e aceita debates"

- "Benfica. João Carlos Teixeira jogou com o médio no Feyenoord e traça-lhe o perfil: 'Kokçu diz sempre o que pensa'"

- "Scaloni, selecionador argentino, vê Otamendi e Di María 'muito felizes'"

- "Sporting. Coates quer Gyokeres com fome de vencer"