Afastada suspeita de crime na morte em São Jorge

A morte do homem com cerca de 60 anos que foi esta manhã encontrado cadáver no Miradouro da Vigia, em São Jorge, não terá envolvido terceiros.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, a Polícia Judiciária foi chamada ao local e terá, por ora, afastado a suspeita de crime nesta morte.

No entanto a investigação continua e corpo vai seguir para autópsia. O processo passa para o Gabinete Médico legal para apurar a causa da morte.