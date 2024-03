Nacional vence nos Açores

O Nacional foi aos Açores, este domingo, vencer o Santa Clara, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada, graças ao golo de Carlos Daniel, aos 13 minutos, e ao penálti defendido por Lucas França, perto do fim, aos 88.

Com este resultado, a equipa comandada por Tiago Margarido volta a recuperar o 3.º lugar, que tinha perdido para o Marítimo, ainda que à condição, mas também fica mais perto do dois lugares de subida directa.

Os alvinegros estão agora a cinco pontos do líder Santa Clara, a mesma distância que os separa do AVS, 2.º classificado. E voltam a ter três de vantagem sobre o Marítimo, que ocupa o 4.º lugar. Os dois primeiros classificados da II Liga garantem a subida directa, enquanto o 3.º terá de discutir um ‘play-off’ com o 16.º classificado da I Liga.

Mais. Na 1.ª volta, na Choupana, o Nacional tinha empatado 1-1 com o Santa Clara. Assim, fica com vantagem no confronto directo com o emblema dos Açores. Na próxima jornada, já depois da pausa dos compromissos das selecções, a equipa orientada por Tiago Margarido visita a União de Leiria, antes de receber o AVS.

Na próxima jornada, de resto, há um AVS-Santa Clara, uma ronda que está agendada para o final do mês.

Ainda em relação ao jogo deste domingo, nos Açores, aos 87, o Santa Clara teve uma soberana oportunidade para empatar, através da grande penalidade, mas Lucas França defendeu o remate de Rafael Martins.