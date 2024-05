Encontrado corpo da sexta vítima do acidente na ponte de Baltimore

As autoridades norte-americanas encontraram esta terça-feira o corpo da sexta pessoa vítima do desabamento da ponte de Baltimore, há mais de um mês, terminando assim as buscas por todos os desaparecidos.

O comando que coordenou esta operação de busca adiantou que o corpo do guatemalteco José Mynor López, 37 anos, foi recuperado, noticiou a agência Efe.

A descoberta completa o resgate dos corpos dos seis mortos no acidente ocorrido em 26 de março, quando o cargueiro Dalí bateu numa das colunas da ponte Francis Scott Key.

"É com pesar que hoje marcamos um marco importante nos nossos esforços de recuperação e para os familiares dos seis trabalhadores que perderam suas vidas neste trágico evento", frisou o superintendente da polícia do Estado de Maryland, Roland Butler.

Estes responsável assegurou que após o resgate decorrerá uma homenagem à memória dos seis imigrantes que morreram, que residiam nos Estados Unidos e que eram originários do México, Honduras, El Salvador e Guatemala.

O cargueiro permanece no local desde o dia do acidente, mas está prevista a sua retirada total nos próximos dias e com isso o regresso parcial de importante tráfego marítimo por esta ponte, por onde passam diariamente em média 30 mil pessoas.

Pelo menos três canais temporários foram habilitados para permitir a entrada e saída de navios do porto.

No mês passado, a polícia federal norte-americana (FBI) adiantou que abriu uma investigação criminal e o governo da cidade de Baltimore processou a empresa proprietária do navio, Grace Ocean Private Limited, e a administradora, Synergy Marine PTE LTD, ambas de Singapura, por este acidente que causou prejuízos milionários.

As autoridades desta cidade do Estado de Maryland acusam ambas as empresas de colocarem uma "tripulação incompetente no navio" e exigem uma indemnização por danos.

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.

Entretanto surgem imagens de uma nova ponte que poderá ser erguida no mesmo local.