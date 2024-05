Comemorações do dia do concelho de Machico em imagens

Machico assinalou, esta quarta-feira, dia 8 de Maio, o 573.º aniversário da fundação do Município.

As comemorações iniciaram-se esta manhã, com uma homenagem aos antigos combatentes, nos Jardins da Graça, prosseguindo com o hastear das bandeiras e ainda com a sessão solene, no Solar do Ribeirinho, onde discursaram os deputados municipais dos vários partidos, o presidente da Assembleia de Freguesia, João Bosco, além do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional em gestão, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto.

“Muito ainda está por fazer” em Machico “Muito ainda está por fazer” em Machico. Foi este o balanço feito por Manuel Martins, deputado municipal pelo JPP, o primeiro a intervir na sessão solene do dia do concelho, que hoje se assinala.

PSD critica “falta de investimento” em Machico Na sua intervenção na sessão solene do dia do concelho de Machico, Samuel Caldeira presidente do grupo parlamentar PSD/CDS na Câmara Municipal de Machico, começou por recordar o trabalho feito pelas gerações anteriores para o progresso de Machico.

“Machico soube acompanhar o desenvolvimento da Região” O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, que representou o Governo Regional na sessão solene comemorativa do dia do concelho de Machico, considerou que o município "soube acompanhar o desenvolvimento da Região".

Além dos órgãos locais, marcaram várias entidades civis, militares e religiosas presentes, participam na cerimónia do Dia do Concelho, que decorreu numa tenda gigante montada nos jardins daquele núcleo museológico.

Às 18 horas será descerrada a placa evocativa da fundação do Externato Tristão Vaz Teixeira, na Rua António Teixeira de Aguiar. Pelas 20 horas, há um concerto promovido pela Banda Militar da Madeira e pela Banda Municipal de Machico.

João Bosco pede mudança do nome da Escola Básica e Secundária de Machico João Bosco, presidente da Assembleia Municipal de Machico, aproveitou a sessão solene do dia do concelho de Machico para dirigir um pedido ao Governo Regional.

De referir que ao longo de todo o mês serão diversas as iniciativas em torno destas comemorações.