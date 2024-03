Francisco Oliveira recandidata-se ao Sindicato dos Professores

Francisco Oliveira vai recandidatar-se à liderança do Sindicato dos Professores da Madeira, cujo acyo eleitoral está agendado para 15 de Maio.

Para já, esta é a única lista candidata, embora, formalmente, as candidaturas possam ser apresentadas até ao próximo dia 1 de Abril.

A lista liderada pelo docente natural do Porto Santo, que assumiu, pela primeira vez, a coordenação desta estrutura sindical em 2015, conta com Jackeline Vieira como vice-coordenadora.

Em eleição vão estar todos os órgãos sociais do SPM, nomeadamente a Direcção, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal.

A apresentação da candidatura será feita aamanhã, dia 26 de Março, às 16 horas, na sede do Sindicato. Na mesma ocasião serão dadas a conhecer as principais linhas de acção do programa eleitoral, "tendo em conta os desafios com que se debatem os docentes, em particular, e a educação, em geral", podemos ler numa nota enviada à comunicação social.