Primeiro debate a quatro das Europeias é 2.ª feira e com todos os partidos em 28 de Maio

O primeiro debate a quatro para as eleições europeias é na segunda-feira na SIC, e a RTP realiza o debate com os oito partidos com representação parlamentar em 28 de maio, disseram hoje à Lusa fontes das televisões.

No total vão acontecer seis debates com quatro partidos, com o primeiro já no dia 13 de maio, na SIC, com o Partido Socialista (PS), Aliança Democrática (AD), Iniciativa Liberal (IL) e Livre.

O segundo é quarta-feira, 15 de maio, na RTP, com o Bloco de Esquerda (BE), PAN, Chega e Livre, seguindo-se o de 17 de maio, na TVI, com CDU, BE, IL e Livre.

O quarto debate terá lugar na SIC dia 20 de maio e conta com CDU, PAN, Chega e IL. No dia seguinte, 21 de maio, é a vez do debate na RTP, com PS, AD, Chega e CDU.

O ciclo de seis debates termina na TVI, em 24 de maio, com o PS, AD, Bloco de Esquerda e PAN.

Na quarta-feira, o PS aceitou o novo modelo proposto pelas televisões que prevê a realização de seis debates com quatro partidos por ser o mais exequível, que garante "uma maior equidade" e que evita "disputas jurídicas e políticas".

Os socialistas aceitaram a proposta para a realização de seis debates com quatro partidos nas três televisões generalistas, a que se juntará um debate na RTP com oito cabeças de lista de todas as forças partidárias com representação parlamentar, em 28 de maio.

No dia 30 de maio, a RTP realiza ainda outro debate com nove candidatos de outros partidos sem representação parlamentar, de acordo com a estação pública.

Dia 03 de junho será a vez do debate das rádios, entre as 09:30 e as 11:30, e vai juntar Antena 1, Rádio Renascença (RR), Rádio Observador e TSF.

O debate será moderado por Natália Carvalho (Antena 1), Ricardo Alexandre (TSF), Susana Madureira Martins (RR) e Rui Pedro Antunes (Observador).

A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de maio e prolonga-se até 07 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.