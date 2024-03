2.ª Edição da Conferência Ecos Machico decorreu esta sexta-feira

O auditório de Fórum Machico recebeu esta sexta-feira a 2.ª edição da Conferência Ecos Machico, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia.

Num comunicado de imprensa é dado conta que a primeira intervenção da conferência ficou a cargo de Diamantino Pereira, professor na Universidade do Minho, que destacou o tema 'Geoparques: o foco no património geológico como instrumento de desenvolvimento local'.

O segundo momento da conferência teve início com Dorita Mendonça, directora regional do Turismo, que se debruçou sobre o 'Futuro do Turismo na RAM'. Seguiu-se a apresentação de Miguel Pessoa, da Floema, que explicou brevemente, os sistemas de monitorização que a sua empresa desenvolve, e por fim, João Martinho, da Associação Insular de Geografia, que mostrou os primeiros resultados do sistema de monitorização Ecos Machico.

Por último, d"e modo a incentivar e divulgar o trabalho técnico-científico realizado em Machico, nesta edição da conferência foi dada a oportunidade da partilha de projectos e estudos que contribuem para um conhecimento aprofundado do território machiquense. A mestranda Luena Marques falou da sua dissertação de mestrado, 'Entre insectos e turistas: a coexistência delicada na Ponta de São Lourenço', e o professor Duarte e os seus alunos, da Escola Básica e Secundária de Machico, partilharam o trabalho 'Green Streets for Machico – Por uma cidade mais verde e ciclável'", refere a nota enviada.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, com o presidente da Direção da Associação Insular de Geografia e Rafaela, Marco Teles e da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

Já a sessão de encerramento esteve a cargo de do vereador da autaquia Alexandre Marques, que denotou a importância da inciativa como veículo ecológico para a divulgação do território de Machico.

A conferência pretendeu potenciar a discussão sobre a monitorização das áreas naturais, sob o lema 'Monitorização e a Gestão de Visitantes para um Território Sustentável'.