Clube de Leitura da BMF dedicado ao Orfeão Madeirense

A próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, agendada para 27 de Março, pelas 18 horas, terá como convidada Cláudia Faria, autora da obra 'Orfeão Madeirense – ‘uma Luzida Embaixada’ das artes musicais madeirenses', editada há dois anos, que apresenta o percurso centenário desta pujante associação cultural, uma das mais antigas do Funchal.

Este livro, de capa dura e profusamente ilustrado, conta com um prefácio de Paulo Esteireiro, que sublinha o facto do Orfeão Madeirense ter sido o único grupo musical do seu género a chegar aos nossos dias, referindo mesmo que este é “indubitavelmente um exemplo apaixonante de sobrevivência de uma instituição cultural”.

Conhecido actualmente pelo seu grupo coral, que anima as épocas festivas madeirenses, o Orfeão Madeirense, fundado em 1919, possui um vasto historial, assim como um rico acervo documental. Mas a sua maior riqueza, ao longo do seu vasto historial, foram os seus sócios, que tudo fizeram, através de inúmeras iniciativas, para manter viva esta agremiação no decurso de mais de um século. Nesta iniciativa será dada a conhecer, pela sua autora, esta obra e o seu conteúdo. No final do evento haverá a possibilidade de adquirir exemplares da mesma pelos interessados.

Cláudia Faria é mestre em Cultura e Literatura e licenciada em Literaturas Modernas, leccionou no ensino secundário até 2010, data em que integrou a equipa de investigação do Centro de Estudos de História do Atlântico. Foi directora da Revista Islenha de 2020 a 2023 e presentemente coordena o Gabinete da Cultura do Município do Porto Santo. Escreve para revistas nacionais e estrangeiras e tem vários livros publicados nas áreas da literatura de viagens, arquivos privados e familiares e escritas do eu/diarística. É igualmente membro do IABA Europe.

Esta sessão, que decorrerá na Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 9, é de entrada livre.