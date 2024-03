Diogo Machado e Jenny Gouveia campeões regionais de iniciados em esgrima

Diogo Machado e Jenny Gouveia sagraram-se, este sábado, campeões regionais de esgrima, no escalão de iniciados. O Campeonato Regional realizou-se na Sala de Esgrima Sebastião Herédia.

De acordo com nota à imprensa, nos masculinos, chegaram à final Diogo Machado e Francisco Pedro, ambos do CD1ºMaio. Ao 3º lugar do pódio subiram o Ivo Jesus (CDRSantanense) e o Mateus Santana (CD1ºMaio).

Já nos femininos, a Jenny Gouveia (CDRSantanense) foi a campeã da época no escalão. Leonor Silva (ARCA) foi a cice-campeã e os terceiros lugares foram ocupados por Maria Gomes (ADRPDelgada) e po rLaura Mendonça (ARCA).

Nas equipas o CD1ºMaio sagra-se campeão, com os atletas Diogo Machado, Mateus Santana, Francisco Pedro e João Dinis.

Os apurados irão participar no Campeonato Nacional de Iniciados que decorrerá em Leiria, em Maio.