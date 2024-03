Baía de Câmara de Lobos recebeu 2.ª etapa da Nelo 510 Cup

A Associação Náutica de Câmara de Lobos venceu a II Etapa da Nelo 510 Cup, que se realizou, este domingo, dia 17 de Março, na Baía de Câmara de Lobos.

O clube vencedor obteve 1.200 pontos, sendo seguido pelo Clube Naval da Calheta e do Centro Treino Mar, com 1.110 e 1.027 pontos respectivamente.

A prova envolveu as categorias SS1 Seniores, Juniores e Masters Masculinos e Femininos e contou com a participação de 90 atletas, em embarcações SS1 NELO 510, provenientes da Associação Náutica de Câmara de Lobos, ADN da Ponta do Sol, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Esta competição de Canoagem de Mar, foi organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio do construtor de kayaks NELO e da Associação Náutica de Câmara de Lobos, com o objectivo de "captar o maior número de atletas e adeptos da especialidade de canoagem de mar, promover a modalidade de canoagem, promover a prática desportiva ao ar livre e valorizar as embarcações surfski".

Eis o pódio por categoria:

- SS1 Seniores Masculinos: 1º Bernardo Pereira (CNC) 2º David Fernandes (CNC), 3º João Ornelas (ANCL));

- SS1 Seniores Femininos: 1º Luisa Pereira (CTM), 2º Kamila Roberts (CNC);

- SS1 Juniores Masculinos: 1º José Câmara (CNC), 2º Afonso Relva (CNC), 3º Martin Perdigão (CNC);

- SS1 Juniores Femininos: 1º Cristina Fernandes (CTM), 2º Helena Dinis (CNC), 3º Andrea Lossada (ANCL);

- SS1 Masters Masculinos: 1º Marco Gomes (CTM), 2º André Sousa Pinto (CNF), 3º João Câmara (CNC);