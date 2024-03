Coro de Câmara da Madeira apresenta 'Via Crucis' na Ponta do Sol

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresenta, na próxima sexta-feira, dia 22 de Março, na igreja do Cristo Rei, Monte, Ponta do Sol, o espectáculo pascoal 'Via Crucis'.

Criado em 2021, o evento retrata as 14 estações da via sacra de Jesus Cristo, em direcção ao Gólgota, onde seria crucificado. Compõe-se de momentos musicais alusivos a cada uma das estações, enriquecidos com acção teatral e locução explicativa de cada etapa.

Com cerca de uma hora de duração, a peça musical já foi apreciada por cerca de 1.500 pessoas, nos cinco concelhos onde foi exibido (Funchal, Ribeira Brava, Calheta, Ponta do Sol e Santa Cruz), alguns por mais de uma vez.

Sob a direcção artística da maestrina Zélia Gomes, o CCM terá como instrumentistas convidados, ao piano, Leonilde Ramos; 1.º clarinete, José António Sousa; 2.º clarinete Andreia Freitas; e clarinete baixo Diana Gonçalves.