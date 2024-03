Há pérolas... e pérolas!

A nossa ilha da Madeira é conhecida mundialmente como “Pérola do Atlântico”, ... e tal constitui um grande elogio, que deve ser interiorizado pelos seus habitantes e ao mesmo tempo lhes transmite uma responsabilidade e um dever em preservar esse tão valioso título ou tributo.

Pela nossa disposição geográfica, temos um “mar” imenso, ... que afinal é um oceano ... com imenso peixe fresco, temos imensa água doce, ... que até se perde no oceano, ... temos um sistema montanhoso lindíssimo, esculturalmente invulgar, ... e aqui ao nosso lado vemos uma outra “Pérola” preciosa, ... o Porto Santo, com um subsolo rico e uma inigualável praia de areia amarela e fina, com quilómetros de extensão, ... ali mesmo encostada ao “velho continente”! Por isso mesmo, repito a importância em trabalhar para a manutenção deste tão valioso espaço, procurando impedir todas e quaisquer vulnerabilidades e interferências nefastas.

Um destino com estas características não pode ser “vendido” ao desbarato, seja para o turismo, seja para o lazer, para as actividades desportivas ou de recreio, porque o seu real valor deve estar na qualidade e não na quantidade. Até porque uma é inimiga da outra!

Durante as últimas semanas, fomos o palco de brilhantes “actividades” de uma outra “Pérola” existente nesta região, ... uma delas com um espetáculo na recuperada e lindíssima Sé Catedral, ... falo exactamente da fantástica Orquestra Clássica da Madeira, que muito nos honra com a sua excelente qualidade e a sua capacidade em fazer tudo bem feito. Quem assistiu ao “Requiem de Mozart” sentiu a emoção deste maravilhoso espetáculo digno de “primeiro mundo”, e porventura, jamais esquecerão este altíssimo momento musical.

E que bem aproveitada está esta nossa “Pérola” ... a Orquestra Clássica da Madeira, com a sua vocação cultural, formativa, divulgadora da técnica e prática musicais, ... uma verdadeira “universidade” da competência musical! Muito devemos agradecer, a quem nela e para ela trabalham, ... com este alto grau de qualidade e de desempenho, que considero inexcedíveis. As “Pérolas” não são para guardar no cofre, mas para as mostrarmos a todos e todos ficarem a saber, que as possuímos, as preservamos e as mantemos em boas condições, em bons ambientes, com boas companhias, permitindo óptimas imagens!

Sobre as nossas lindas e escarpadas montanhas, parece-me que não podem ser um local de desfile de “alcateias” de gente selvagem, com maus princípios, nem sabendo calçar-se devidamente, não sabendo respirar e aproveitar o ar puro e oxigenado das nossas serras, ... sendo capazes de percorrer uma levada inteira, a fumar do princípio ao fim! Desconhecendo que o oxigénio é o nosso carburante, fundamental, para o nosso metabolismo e para a nossa vida,... esquecendo também que os pulmões são o nosso “cofre”,... onde estão os nossos melhores valores.

E ainda mais uma outra “Pérola” ... à frente do nosso nariz: o Oceano Atlântico,... necessitando rapidamente de controlo, de protecção, de uma utilização regrada, que não pode ficar dependente das decisões do continente português. Possuímos a maior área aquático-marítima da Europa e temos meia dúzia de “chalupas” para vigiar essas águas, ... com todas as riquezas que essas águas encerram. As ilhas, por todo o mundo, padecem dos mesmos problemas: os seus acessos! Não podemos ter um porto e um aeroporto de III divisão. Um e outro abandonados, pelo país que nos viu nascer! Tudo evolui, no mar, no ar, ... mas as tecnologias indispensáveis ao funcionamento actualizado dos nossos acessos, não existem ainda, ... talvez porque o continente “esquece” a existência das ilhas atlânticas! Há 500 anos roubavam o nosso açúcar, ... agora desconhecem a nossa existência! Mas, ainda bem que não conseguem roubar as nossas “Pérolas”!

P.S. Nesta terra de “Pérolas” ... a dar com um pau ... vale a pena perguntar, quando vão resolver o simples problema do ruído ... principalmente do barulho das motorizadas? Será em 2024?