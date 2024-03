Há 27 anos 5 mil passageiros ficaram em terra devido ao vento no Aeroporto da Madeira

O problema com o vento no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo não é novo. Tal como aconteceu esta manhã, há 27 anos o DIÁRIO dava conta de que o vento forte havia provocado grandes atrasos no tráfego aéreo- já na altura mais intenso às segundas-feiras-, o que tinha afectado cerca de 5 mil passageiros provenientes de 42 voos.

O vento atingiu 96Km/h no Aeroporto de Santa Catarina, o que gerou uma situação católica e motivou queixas às companhias.

A edição de 25 de Março de 1997 destacou também uma reportagem sobre alguns madeirenses que tinha viajado para Lisboa à procura de melhores condições de vida e que tinham “fracassado”. “Viviam à custa da sopa dos pobres e dos trocos que iam obtendo das mãos dos mais generosos”, mas apesar das dificuldades recusavam voltar para a Madeira. Eram cerca de cinco que diariamente recorriam à sopa dos pobres, o mesmo que a sopa do Cardoso na Região. Uns eram arrumadores e carros, outros apenas pediam.

A mesma capa destacava ainda uma morte que tinha deixado a população dos Canhas em choque. O assassino foi condenado a seis anos de prisão por matar o irmão com uma foice.