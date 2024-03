Clubes Náuticos e Grupo Sousa renovam hoje protocolo de colaboração

A Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) e o Grupo Sousa assinam, esta manhã, um protocolo de colaboração, para permitir o transporte de material entre Portugal continental, os Açores e a Madeira, no âmbito do Campeonato de Portugal de Vela, na categoria Optimist, que se irá realizar na Região, entre os dias 6 e 9 de Junho.

A cerimónia de assinatura deste protocolo está agendada para as 11h00, no Centro Náutico de São Lázaro, e vai contar com a presença dos Presidentes das coletividades náuticas, Manolo Borrero (ANM), João Sousa (CTM), António Fontes (CNF), Hernâni Teixeira (ICSC) e Pedro Amaral Frazão, Administrador & CSO do Grupo Sousa.

"Enquadrado no programa do Grupo Sousa 'Somos Solidários', em alinhamento com os ODS 3 e 17 da Agenda 2030 da ONU, o Grupo Sousa vai apoiar o transporte de embarcações e equipamentos náuticos para a participação, dos atletas das 4 colectividades, em provas nacionais e internacionais. Uma garantia da continuidade territorial, que muito fruto tem dado, nomeadamente, à vela regional", explica nota à imprensa.

- 9h30 - Sessão de Abertura da 2ª Edição da Conferência Ecos Machico, Fórum Machico.

- 9h30 às 15h00 - 6.ª Reunião - Comissão de Acompanhamento do PRR, no Palácio do Governo, seguindo-se depois, na parte da tarde, a visita à Estação Elevatória do Lombo do Urzal;

- 10h00 - 2ª Tertúlia do Projecto 'Tertúlias Juvenis', intitulada: 'Jovens e Educação…um desafio à Cidade', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

- 10h30 - Festival Estrelinhas do Guiné, na EB1/PE/C do Lombo do Guiné - Arco da Calheta;

- 11h00 - Reunião de Câmara da Ribeira Brava, no Salão Nobre do Edf. dos Paços do Concelho;

- 14h30 - CIE-UMa debate o impacto da Revolução Portuguesa na Educação promovida pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, no Auditório da Reitoria - Colégio dos Jesuítas;

- 15h00 - Início da 7ª edição da MADEIRADiG CiTY SESSIONS, na Galeria Tratuário;

- 15h00 - 'Março Azul' mês da prevenção do Cancro Colorretal Palestras 'Hoje, já pensou no seu intestino?', na Junta de Freguesia de Machico.

- 15h00 e 20h00 - Estreia da peça 'Verdade ou Consequência', no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 15h00 - USAM realiza encerramento da Semana da Igualdade, no Largo do Phelps;

- 18h00 - 'Música nos Museus', com concerto do grupo P`lo Caminho, na Estação do Monte;

- 18h00 - Visita oficial de Rui Barreto, ao Mercado de Automóveis Usados, no Madeira Tecnopolo

- 19h00 - Cerimónia de abertura do Torneio Internacional Marítimo Centenário, no Pavilhão do Marítimo;

- 20h00 - Freguesia São Roque, comemora o seu 445º aniversário com jantar convívio, no Complexo Desportivo do Clube Desportivo São Roque;

- 20h00 - Câmara Municipal de Santana, em parceria com o Núcleo do Conservatório de Santana, tem a honra de apresentar uma temporada artística, na Casa da Cultura de Santana;

- 20h00 - Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresenta espectáculo pascoal “Via Crucis”, na Igreja do Cristo Rei, Monte - Ponta do Sol

- 20h00 - Apresentação da Temporada Artística de Santana, na Casa da Cultura de Santana;

- 20h30 - 562 .º Aniversário Ribeira Brava com a realização da 'Neo Color Run'



- 21h00 - Estreia da Comédia 'O Regresso do Morto', no auditório Maestro João Victor Costa do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- 21h00 - Concerto XXXVII Festival de Música da Madeira, com Recital Violoncelo e Piano, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- Dia Mundial da Água;

- Este é o octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 284 dias para o termo de 2024;

1312 - Extinção da Ordem do Templo, decretada pelo Papa Clemente V na bula Vox in Excelso.

1875 - É fundado o Banco Lisboa e Açores, antecessor do Banco Totta & Açores.

1895 - Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Paris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

1911 - O Governo da República institui as Universidades de Lisboa e do Porto a partir das escolas e academias politécnicas, médico-cirúrgicas e de Farmácia. Em Coimbra, é criada a Faculdade de Letras, substituindo os extintos Estudos de Teologia.

1921 - Primeira travessia aérea Lisboa -- Funchal. O hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Sucesso, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).

1933 - Holocausto. Abre o campo de concentração nazi de Dachau, nos arredores de Munique.

1943 - Holocausto. Entra em funcionamento a Unidade IV, primeira das duas mais recentes e maiores câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.

1968 - Ocupação do "campus" da Universidade Paris Nanterre dá início ao movimento estudantil que viria a ser conhecido como Maio de 68.

1972 - A Emenda que assegura a igualdade de direitos da mulher, na Constituição dos EUA, é aprovada no Senado.

1979 - As propostas de Orçamento do Estado e das Grandes Opções do Plano, do Governo de Mota Pinto, são rejeitadas na Assembleia da República, com abstenção do PS.

1985 - O Parlamento português aprova, por unanimidade, a Lei que enquadra a objeção de consciência.

1998 - Paulo Portas, ex-jornalista e deputado do CDS-PP, é eleito presidente do partido no XVI congresso, em Braga.

2003 - Vários milhões de pessoas manifestam-se nas principais cidades mundiais contra a guerra no Iraque.

2004 - Israel assassina o líder do Hamas, o xeque Ahmed Yassin, 67 anos, fundador do movimento islâmico palestiniano, num atentado na Faixa de Gaza.

2005 - O Programa do XVII Governo Constitucional liderado por José Sócrates, passa sem votação no Parlamento.

2006 - A organização separatista basca ETA anuncia o cessar-fogo permanente, com entrada em vigor a 24 de março.

2007 - A justiça francesa absolve o diretor do jornal satírico Charlie Hebdo, Philippe Val, do delito de injúrias religiosas por ter publicado em 2006 caricaturas de Maomé.

2008 - O Vitória de Setúbal conquista a primeira edição da Taça da Liga de Futebol, ao derrotar o Sporting na final, por 3-2, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, no Estádio Algarve, em Faro.

2011 - O francês Michel Platini,55 anos, é reeleito por unanimidade para um segundo mandato de quatro anos como presidente da UEFA, durante o Congresso do organismo de futebol, em Paris.

2012 - Greve geral em Portugal, convocada pela CGTP-IN. Manifestantes envolvem-se em confrontos com a PSP no Largo do Chiado, em Lisboa, tendo a polícia carregado nos transeuntes e em jornalistas.

2013 - O PS/Açores aprova sozinho o orçamento e o plano de investimentos regionais para 2013, tendo o maior partido da oposição, o PSD, optado pela abstenção e CDS-PP, PCP, BE e PPM votado contra.

2014 - O vírus Ébola é identificado como responsável por um surto, com origem nas florestas do sul da Guiné Conacri, que causa a morte de 59 pessoas.

2016 - A cidade de Bruxelas é abalada por dois atentados, com duas explosões no aeroporto e uma no metro da capital da Bélgica, que fazem pelo menos 35 mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica os dois atentados.

2017 - Um homem mata quatro pessoas, entre elas um polícia, e causa 40 feridos, antes de ser abatido pelas forças de segurança, num ataque em que atropelou as vítimas com um veículo todo-o-terreno, em frente do Parlamento britânico, em Londres.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirma a aplicação de tarifas sobre as importações chinesas num valor anual até 60 mil milhões de dólares.

2019 - Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, criador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia dá 'luz verde' a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas de setores como turismo e restauração.

2022 - O oposicionista russo Alexei Navalny é condenado a nove anos de prisão por "fraude" e "falta de respeito a um magistrado" e mais um ano e meio de "liberdade sob vigilância" e o pagamento de 10 mil euros. Navalny já se encontrava preso desde janeiro de 2021, acusado de se ter apropriado de milhões de rublos que tinham sido doados às organizações de combate à corrupção que fundou na Rússia.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Agenda do Trabalho Digno aprovado no parlamento a 10 de fevereiro, apesar das dúvidas quanto aos efeitos de algumas soluções.

