Centro de Saúde da Calheta com acção de sensibilização sobre AVC

O Centro de Saúde da Calheta recebe, amanhã, pelas 10 horas, uma iniciativa no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Doente com AVC. A acção de sensibilização será organizada pela Unidade de AVC do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), em parceria com a Sociedade Portuguesa do AVC, destinando-se a profissionais de saúde, sobreviventes de AVC, familiares e cuidadores.

A palestra abordará áreas de relevância para a saúde e contará, ainda, com a participação do Grupo de Ajuda Mútua (GAM), através da presença de vários elementos do referido grupo, partilha de experiências e entrega de material educativo e informativo sobre o AVC e os GAM.

“O AVC continua a ser uma das principais causas de mortalidade em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardio e cerebrovasculares. É, no entanto, considerado uma patologia prevenível e tratável, por essa razão, é primordial envolver a população e os profissionais de saúde para a sua prevenção e tratamento.”, refere o SESARAM, numa nota enviada à comunicação social sobre a iniciativa.