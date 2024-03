Santos Silva diz que foi uma honra presidir ao parlamento e que sucessor será bem escolhido

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que "foi uma honra" exercer esta função e que "quem quer que seja" o seu sucessor "será certamente bem escolhido", desejando-lhe "todos os êxitos".

O socialista, que não foi eleito nas últimas eleições legislativas pelo círculo Fora da Europa, falava aos jornalistas na Assembleia da República após uma reunião da Conferência de Líderes para preparar a XVI legislatura, que tem início na terça-feira e na qual será eleito novo presidente do parlamento.

Questionado sobre como se sente neste último dia enquanto presidente do parlamento, Santos Silva afirmou estar "muito bem".

"Foi uma honra ter presidido à Assembleia da República, foi uma honra ter representado os portugueses que vivem fora da Europa em dois mandatos", considerou.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que na terça-feira "retomará tranquilamente" a sua atividade profissional enquanto professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Santos Silva rejeitou novamente deixar conselhos ao seu sucessor, à semelhança do que já tinha dito após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo apenas que "será certamente uma pessoa muito qualificada, que contará com o apoio de todos os deputados e deputadas e que saberá aplicar e interpretar bem o Regimento".

O deputado não quis comentar a candidatura do antigo ministro José Pedro Aguiar-Branco, nome apresentado pelo PSD para presidir ao parlamento.

"Quem quer que seja será certamente bem escolhido e desejo-lhe todos os êxitos", afirmou.

Santos Silva desejou que tudo "corra pelo melhor e que seja uma legislatura na qual o parlamento cumpra as suas missões tão importantes de legislador, de escrutinador das atividades do governo e da administração, de centro do debate político em Portugal e de representação plural dos portugueses e das portuguesas onde quer que elas vivam".

A primeira sessão da XVI legislatura está marcada para terça-feira, na qual tomarão posse os deputados eleitos no passado dia 10 e será escolhido um novo presidente da Assembleia da República.