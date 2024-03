"Exigências dos viticultores têm de ser ouvidas", diz JPP

O JPP visitou hoje diversas explorações vitícolas no Estreito de Câmara de Lobos e no Jardim da Serra, numa das suas habituais visitas ao mundo rural e ao setor primário.

A visita aos vinhedos que preenchem o concelho de Câmara de Lobos, um concelho profundamente associado à produção de uva e de vinho, contou com a presença do vice-presidente do grupo parlamentar Rafael Nunes e do deputado Miguel Ganança, que tiveram a oportunidade de ouvir as apreensões dos viticultores.

“Ainda há dias, em plena campanha eleitoral, ouvíamos o PSD a vangloriar o empenho do Governo Regional em escutar, dinamizar e trabalhar com o sector para o aumento de rendimentos. Mas a verdade, que nos é transmitida por quem trabalha a terra, é de que há 30 anos, a uva era paga a 205 escudos/kg, hoje ronda 1,10€/kg”, referiu Rafael Nunes.

O deputado do Juntos pelo povo, que é igualmente vice-presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Agricultura, avançou ainda que, “com a atual inflação e com o aumento generalizado nos custos de produção, em particular nos adubos e nos produtos fitofármacos, numa altura em que há cada vez menos mão-de-obra e, consequentemente, esta é também cada vez mais cara, é completamente impensável que os preços pagos se mantenham praticamente iguais aos de há 30 anos”.

Para o Parlamentar, esta situação tem de merecer a atenção urgente da Secretária Regional da Agricultura, Rafaela Fernandes, dado que “neste momento existe falta de uva Tinta Negra Mole que dá origem a cerca de 75% dos vinhos na Região Autónoma da Madeira, mas o preço continua a estar muito abaixo do valor justo a pagar ao produtor”.