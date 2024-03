Filipe Cândido quer manutenção da União de Leiria

O novo treinador da União de Leiria, Filipe Cândido, quer garantir a manutenção da equipa na II Liga de futebol ao mesmo tempo que começa a preparar o plantel para disputar a subida na próxima época.

O técnico, de 44 anos, deixou o Boavista do Rio de Janeiro, do Brasil, para regressar a Portugal e voltar a abraçar um projeto na União de Leiria, equipa que orientou entre 2018 e 2020 e no início da época 2021/2022.

O substituto de Vasco Botelho da Costa, que rescindiu amigavelmente com os leirienses no dia 22 de março, liderou hoje o primeiro treino do atual 12.º classificado da II Liga.

"Eventualmente, só a União de Leiria poderia fazer-me trocar a final da Taça do Rio por oito jogos da II Liga, e aquilo que vem no futuro", disse Filipe Cândido, na conferência de apresentação.

O treinador, que passou pelo Nacional, afirmou que a decisão de sair do Boavista do Rio de Janeiro, com uma final da Taça do Rio frente ao Botafogo no horizonte, "foi difícil".

"Sabia que algumas portas no Brasil e outras se poderiam abrir [após a final]. Isso pesava um pouco na minha decisão", admitiu, mas confessou ter aceitado o convite da União de Leiria pela "paixão pelo clube".

"Não sendo eu de Leiria, podem achar estranho. Mas só eu sei, e a minha equipa técnica, o que foram alguns dos momentos que vivemos aqui neste mesmo clube. Esta decisão deve-se a alguma gratidão para com as pessoas, para com a cidade", sublinhou.

Nesta terceira passagem por Leiria, Filipe Cândido diz que a prioridade imediata é garantir a manutenção na II Liga.

"Nesta Liga jamais se pode vacilar e facilitar. Enquanto matematicamente não estiverem os objetivos atingidos, nós não nos podemos deixar adormecer. Teremos de estar sempre alerta", avisou.

A par disso, o novo treinador dos leirienses quer "valorizar o jogo e o espetáculo e valorizar os ativos, porque isso faz parte da vida de um clube".

A entrada do novo treinador, disse o presidente da SAD, Armando Marques, tem também como missão preparar a próxima temporada.

"Decidimos que ele era a pessoa que estava melhor colocada para terminar esta época, preparar a próxima e criar bases sólidas para enfrentarmos os desafios", que passam por "chegar ao mais alto patamar do futebol português".

O líder da SAD não traça uma meta para isso acontecer, mas Filipe Cândido assume essa ambição já para o próximo campeonato.

A partir de hoje, revelou, fará uma avaliação para "olhar para aquilo que o plantel é capaz de nos oferecer".

"É uma análise que iremos fazer com alguma tranquilidade e algum tempo. Queremos dotar o clube e a equipa de condições para poder, no ano a seguir, vencer jogos suficientes para andarmos na disputa da subida de divisão", concluiu.

O próximo jogo da União de Leiria é com o Nacional, em casa, para a 27.ª jornada da II Liga, numa partida agendada para as 11:00 de sábado.