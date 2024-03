Marítimo vence na recepção à União de Leiria

O Marítimo recebeu e venceu, este sábado, a União de Leiria, por 2-0, em jogo relativo à 26.ª jornada da II Liga. Com este resultado, os verde-rubros sobem ao 3.º lugar, posição de acesso ao ‘play-off’, ainda que à condição, uma vez que o Nacional só entra em acção este domingo. O Marítimo passa a somar 48 pontos, os mesmo que os alvinegros, mas estes com um jogo a menos, a realizar este domingo, nos Açores, diante do Santa Clara.

Na tarde deste sábado, nos Barreiros, os verde-rubros adiantaram-se cedo no marcador, num momento importante. Aos 25 minutos, Pawel Kieszek saiu da grande área e fez falta sobre Higor Platiny, que passando o guarda-redes ficava sem opositor para chegar à baliza. Com efeito, o dono da baliza leiriense recebeu ordem de expulsão. No livre, Euller Silva foi irrepreensível na marcação, com a bola ainda a bater no poste, mas a parar somente no fundo da baliza aí já defendida pelo recém-entrado João Oliveira, que nem se fez ao lance, tal a colocação da bola por parte do jogador verde-rubro. Estava feito o 1-0 nos Barreiros.

A jogar com mais um desde uma fase tão inicial o Marítimo tinha tudo nas mãos para somar os três pontos, obrigatórios, para continuar na luta pela subida de divisão. O golo da tranquilidade surgiu na segunda parte, aos 69 minutos, por Higor Platiny, quebrando aí qualquer hipótese de reacção de uma equipa leiriense também já sem argumentos para fazer muito mais.

Com este resultado é certo, pelo menos, que o Marítimo se aproxima do AVS, 2.º classificado, que este sábado não foi além do empate 1-1 na visita à UD Oliveirense. Os verde-rubros estão agora a oito pontos do 2.º lugar, quando faltam oito jornadas para o final do campeonato.

Na próxima ronda o Marítimo volta a jogar em casa, desta feita diante do Leixões, no final do mês, já após os compromissos das selecções.