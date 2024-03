“O nosso foco é vencer a União de Leiria amanhã”

O Marítimo recebe, amanhã (15h30 no seu estádio) a União de Leiria, em jogo da 26ª jornada da II Liga. E vai defrontar uma equipa com quem já perdeu, esta temporada, por duas vezes, a última delas para a Taça de Portugal. Mas, para Fábio Pereira este jogo “será completamente diferente dos anteriores que já disputamos contra a União de Leiria, pois aconteceram numa fase diferente da época”, pelo que não vê que possa existir “qualquer tipo de influência, desses nem de outros jogos que ficaram para trás, naquilo que nós esperamos que seja o rendimento da equipa e na vitória que almejamos”.

Esta União de Leiria, que ascendeu da Liga três e fez uma aposta na subida à I Liga, tem sido capaz e do pior, como atesta o 12.º lugar que ocupa na tabela classificativa da II Liga, a 14 pontos do Marítimo.

“Mas a União de Leiria é uma equipa forte nos momentos de transição ofensiva, dotada de bons jogadores sob o ponto de vista técnico, que está, de facto, muito atrás daquilo que provavelmente era os seus objectivos para esta época, mas que nos vai causar dificuldades”, avisa o treinador maritimista que alerta ainda para a circunstância do adversário ter “uma ideia de jogo consolidada, pois vai no segundo ano consecutivo com o mesmo treinador [Vasco Botelho da Costa]”, pelo que não está à espera de qualquer tipo de facilidades.

“A confiança é muito grande para o jogo, estamos preparados para as dificuldades e muito motivados na conquista dos três pontos”, assegurou na conferência de imprensa ocorrida esta tarde o treinador do Marítimo.

O Marítimo chega a esta jornada a 11 pontos do líder Santa Clara e a 10 do segundo classificado AVS SAD, os dois lugares que dão acesso à subida directa, enquanto são três apenas os pontos para o terceiro lugar, ocupado pelo Nacional, que dá acesso ao play-off. Mas Fábio Pereira dribla a pergunta sobre a crença que possa existir ainda no seio do grupo relativamente à subida directa.

“O nosso foco é vencer a União de Leiria, esse é o nosso foco principal, como tem sido jogo a jogo. Preocupamo-nos muito pouco com a tabela classificativa, mas preocupamo-nos com a evolução da equipa e com o desempenho dos jogadores e, obviamente, com a conquista de bons resultados. Já tenho este discurso desde Dezembro e o mês de Maio ainda está muito longe”, sustenta o técnico madeirense.

Relativamente aos dois jogadores em dúvida para o jogo desta tarde (René Santos e Platiny), o treinador do Marítimo revela que estarão ambos aptos para defrontarem a União de Leiria.

“Felizmente, o Departamento Médico está bastante desanuviado relativamente a um passado recente e tem sido uma boa dor de cabeça para mim, pois os jogadores têm trabalhado muito e se esforçado de forma a confundirem as nossas ideias em relação aos jogadores que vão constituir o ‘onze’ inicial e aos que vão incluir os 20 para o embate com a União de Leiria", concluiu.