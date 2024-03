Bilhetes a partir de 2 euros para o jogo Marítimo-União de Leiria

Para a recepção à União de Leiria, neste sábado, pelas 15h30, o Marítimo colocou já à venda os bilhetes, cujos preços vão desde os 2 até aos 15 euros. Os ingressos mais baratos e para todas as bancadas do estádio, destinam-se aos sócios criança e aos sócios jovem, enquanto os associados sem lugar anual pagam também 2 euros para as bancadas Topo, 4 euros para a bancada lateral e 6 euros para a bancada central. Já para o publico em geral, os bilhetes variam entre os 5 euros (bancadas topo), 10 euros (bancada lateral) e 15 euros (bancada central). Os sócios do Marítimo com lugar anual, como habitualmente, têm ingresso gratuito no estádio.

Refira-se que a União de Leiria está a vender bilhetes para os seus adeptos ao preço de 5 euros (bancada reservada aos adeptos da equipa visitante) mas apenas para aqueles que ainda não tenham garantido a deslocação à Madeira no apoio à equipa, já que estes terão o lugar assegurado no estádio.