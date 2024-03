Albuquerque foi inaugurar obra 100% da câmara

“Mais uma reivindicação da nossa população que hoje se concretiza”. Foi desta forma que Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta apresentou a inauguração do Caminho dos Serrões, troço com cerca de 1 km de extensão que foi alvo de alargamento e repavimentação, investimento de 1 milhão de euros pagos pelo orçamento do Município.

“É assim que gostamos de trabalhar: em proximidade e em diálogo”, referiu perante algumas dezenas de populares. Reconheceu que “ainda há muito por fazer”, mas também deixou a garantia que a “Câmara Municipal trabalha afincadamente para continuar o desenvolvimento do Concelho da Calheta”.

Com o presidente demissionário do Governo Regional presente, Carlos Teles justificou a presença de Albuquerque na obra “executada a 100% pelo orçamento da Câmara Municipal” como forma “de reconhecer e agradecer todo o trabalho e visão do presidente do Governo Regional” noutros investimentos relevantes feitos e em curso no Concelho, ao concretizar “é importante este crescimento e investimento sustentável que temos tido”.

Teles aproveitou a ocasião para lembrar a importância da ajuda de todos para uma efectiva convergência e entendimento em prol de mais e melhor. Só possível com “todos remando para o mesmo lado” e desta forma concluir “estamos no caminho certo”.