Albuquerque satisfeito com adesão que demonstra PSD “vivo”

O candidato à liderança do PSD-M, Miguel Albuquerque, mostrou-se satisfeito com a adesão dos militantes no acto eleitoral, um “bom sinal de que o partido está vivo”.

“A afluência tem sido magnífica”, expressou depois de exercer o seu voto na sede de São Martinho.

O candidato aguardou pacientemente para votar numa fila considerável de militantes, que apesar da chuva continuam a chegar à maior sede de eleição do PSD, onde são esperados 384 votantes.

Sobre os resultados, Albuquerque assumiu estar “confiante”.

“O partido continua muito dinâmico, com a participação activa dos militantes”, destacou, afirmando que “não há nenhum motivo para o partido não permanecer unido”.

As urnas abriram às 17h30 e vão encerrar às 20h30. Estão habilitados a votar mais de 4.000 social-democratas.