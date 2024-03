"Comemorar Abril é enfrentar o desafio de um futuro incerto e inseguro", realçou Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, na apresentação do programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A autarca vincou que "o futuro faz-se todos os dias" para sublinhar que "Abril ou é futuro ou é uma data de calendário historicamente perdido". Concluiu que "o futuro assenta no passado e o presente é o futuro em construção", declarou.