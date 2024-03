Inteligência Emocional na Inovação em análise no Savoy Palace

A sétima edição das Conferências Inovação e Futuro, - evento promovido pelo DIÁRIO -, tem como foco a Inteligência Emocional na Inovação. O tema será dissecado este sábado, 23 de Março, por dois especialistas portugueses, Sofia Fernandes e Fred Canto e Castro.

A grande palestra, a decorrer a partir das 18 horas na Grand Ballroom do Savoy Palace, na cidade do Funchal, tem como grandes objectivos inspirar e motivar as pessoas a trabalhar de forma eficaz, tendo em conta as suas capacidades e os desafios da actuallidade.

A organização, coordenada por Susana Pimenta, directora do Departamento de Marketing da Empresa Diário de Notícias da Madeira, está optimista com mais uma edição do evento, que registou grande interesse e procura por parte da população madeirense. São esperadas 300 pessoas.

Foto MP

As conferências Inovação e Futuro, criadas em 2018, visam envolver a comunidade, - especialmente os grupos de áreas empresariais e académicas -, para a discussão dos mais variados assuntos relacionados com o progresso em diversas áreas do saber. O projecto envolve oradores de renome e knowledge partners, com o propósito claro de informar e consciencializar sobre as mais diversas temáticas. O foco, para além da inovação tecnológica, passa também pela inovação social, tentando assim encontrar uma simbiose entre essas duas áreas que cada vez mais terão de crescer simultaneamente.

A sétima edição conta com a participação de Sofia Fernandes, a partir das 18h05, autora de um dos blogs mais lidos em Portugal, prémio 5 cinco estrelas 2019, escritora com três livros editados e exerce a sua actividade profissional na Academia Happy Lab, onde é Founder & Managing Partner. Na Happy Lab divide a sua actividade em duas grandes áreas: A Consultoria, com uma visão amplamente focada nos resultados e nas áreas que abrangem o Before & After da formação.

Licenciada em Direito, pós-graduada em Marketing Management e em Psicologia Positiva. Jurista, Formadora, Consultora de Recursos Humanos, Sofia Fernandes tornou-se Executive Coach e o seu percurso internacional levou-a a abraçar projectos em Londres, Genebra, Rio de Janeiro e São Paulo. Actualmente, trabalha com várias multinacionais em Portugal como formadora, consultora e mentora nas áreas do Desenvolvimento Pessoal e da Liderança de Equipas.

Pelas 20h05 é a vez de Fred Canto e Castro tomar conta da plateia. O jovem empreendedor começou a sua carreira no mundo dos negócios aos 20 anos, quando com um empréstimo da sua avó, fundou a Sonder People - uma agência que coloca pessoas autênticas a fazer anúncios para o mundo inteiro. Nos últimos 9 anos, a Sonder já distribuiu +1.5M€ pelos seus +7.500 agenciados, que colocou a fazer anúncios para +30 países, em colaboração com marcas como a Coca-Cola, Nike e Apple.

Fred é hoje o fundador do Seekers e o criador do Life MBA - um programa altamente disruptivo, em que +100 mentores guiam os participantes numa jornada de 1 ano, de forma a aprenderem as competências necessárias para evoluírem em todas as áreas da sua vida. Ainda no seu primeiro ano de vida, o Life MBA conta com +600 alunos inscritos, que lhe atribuíram uma classificação média de 9.7/10.

A sua expertise em Auto-Liderança e Auto-Gestão, levaram o Fred a construir uma comunidade de +250K seguidores nas diversas redes sociais, e a já ter falado para mais de 50k pessoas, em organizações como a Jerónimo Martins, Accenture, Unilever, Fnac, Sonae, EDP, Bosch, KW, SportTV, Remax, Century XXI, Outsystems, Boticário, Microsoft e L'Oreal.