Academia de desenvolvimento pessoal na Madeira

Fred Canto e Castro trouxe a sua nova academia de desenvolvimento pessoal, a Seekers Club à Madeira para reunir um grupo exclusivo de pessoas com vontade de crescer.

Durante a sétima edição das Conferências Inovação e Futuro, o empresário português anunciou o pré-lançamento do projecto na Região com uma reunião gratuita a acontecer este domingo, 24 de Março, no Pau de Lume, no Savoy Palace.

O projecto que visa proporcionar experiências a um grupo de pessoas que pretendam se desenvolver pessoal e profissionalmente será lançado oficialmente em Maio.