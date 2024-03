Sindicato dos Rodoviários diz que os "trabalhadores ficaram a ganhar"

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira encerrou o processo de negociação da actualização salarial, com a ACIF, para os trabalhadores dos Transportes de Passageiros e Turistas, mostrando-se satisfeito com os resultados alcançados. No entender daquela estrutura sindical "os trabalhadores ficaram a ganhar" com os aumentos conseguidos.

Em comunicado, referem que foi assinado "um acordo que valoriza os salários de todos, sem perda de qualquer direito". Salientando a "transparência" de todo o processo negocial, o sindicato aponta ganhos anuais de 1.209 euros por cada trabalhador, já este ano, abrangento todos trabalhadores, sindicalizados ou não.