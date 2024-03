Abel Ferreira recebe Prémio Vítor Oliveira da associação de treinadores

Abel Ferreira recebeu hoje o prémio Vítor Oliveira, atribuído pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), no dia em que homenageou outros quatros técnicos, incluindo a primeira mulher treinadora.

"Vinha com a ideia de partilhar o prémio com todos os treinadores, mas, se me permitem, vou dedicá-lo ao Vítor Oliveira, porque representa aquela última frase que ali disse: é o homem que se é, que se triunfa no profissional que se quer ser", reagiu Abel Ferreira na hora de receber o prémio.

Neste sentido, acrescentou que, "se alguém que foi e é o exemplo disso, é o Vítor Oliveira" e, por isso, dedicou o prémio ao jogador e treinador natural de Matosinhos, falecido em novembro de 2020.

Abel Ferreira, que está desde 2020 a treinar os brasileiros do Palmeiras, ganhou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).

No decorrer do Fórum, a ANTF homenageou ainda Mário Lino, que atualmente é o sócio número um da associação, e Rodrigo Moura, antigo jogador e treinador natural de Viseu, que pertenceu ao conselho fiscal da organização.

Outra das homenagens da tarde foi para Maria Emília Soares, a primeira mulher portuguesa treinadora, que concluiu o curso em 1983, e que foi também a primeira sócia mulher da ANTF, que disse estar "muito satisfeita por, finalmente, ver muitas mulheres".

"Quando eu comecei era a única. Nasci cedo de mais, devia ter nascido agora, porque agora sim, estão a dar valor ao futebol feminino. Tirei o curso mais para me divertir, porque tinha três filhos rapazes e como eles jogavam futebol, o marido jogava futebol, nada melhor do que me juntar a eles", assumiu.

Neste sentido, admitiu que começou como "uma brincadeira, mas acabou por se tornar sério" e apelou a "todas as jovens, mulheres" para se dedicarem ao futebol feminino, porque "agora tem pernas para andar".

José Luís Mendes, que conquistou em 2023 o Campeonato Europeu sub-19 de futsal, foi o último da tarde a ser homenageado e dedicou o prémio, entre outras pessoas, aos atletas que com ele conquistaram o título.

O Fórum da ANTF termina hoje em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e conta com a presença de 1.200 treinadores de futebol e futsal, e "é o mais participativo de sempre", disse à agência Lusa o presidente, José Pereira.