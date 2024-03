Jorge Martin vence em Portimão, Oliveira foi nono

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu hoje o GP de Portugal de MotoGP, no Algarve, segunda prova do Mundial de velocidade, em que Miguel Oliveira (Aprilia) terminou na nona posição.

Martin assumiu a liderança logo no arranque, gastando 40.15,805 minutos para ver a bandeirada de xadrez, mostrada por José Mourinho, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em segundo, a 0,882 segundos, e o espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 5,362.

Com estes resultados, Martin assume a liderança do campeonato, com 60 pontos, mais 18 do que o sul-africano Brad Binder, que é segundo.