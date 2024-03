Telma Encarnação chamada para os duelos lusos com Bósnia e Malta

Francisco Neto divulgou, esta manhã, a convocatória para os próximos dois jogos da Seleção Nacional Feminina A, diante da Bósnia e Herzegozina e de Malta, no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 e onde apenas figura uma jogadora madeirense, desta feita Telma Encarnação do Marítimo.

De referir que Fátima Pinto, a madeirense que milita no Sporting não foi chamada para estes dois primeiros encontros do apuramento para o Europeu. Já as verde-rubras Bárbara Santos, Laura Luís e Paula Fernandes que integraram a lista das pré-convocadas viriam também a ficar de fora.

Portugal recebe a Bósnia no dia 5 de Abril, sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Leiria, e jogará em Malta quatro dias depois, em 9 de Abril, terça-feira, às 17h30, no Estádio Centenário, em Ta'Qali.

Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 2 e 27 de Julho de 2025, Portugal necessitará de ficar num dos três primeiros lugares do seu grupo e terá de ultrapassar, ainda, as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira marcada para 27 e 29 de Outubro e a segunda em 27 de Novembro e 3 de Dezembro.

A concentração da comitiva nacional está marcada para a próxima segunda-feira, 1 de Abril, na Cidade do Futebol, onde a equipa irá treinar, até ao primeiro embate de qualificação, diante da Bósnia.

Eis a lista de convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks)

Defesas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Joana Marchão (Servette FC), Lúcia Alves (SL Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Norton (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Joana Martins (Sporting CP), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion FC)

Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica), Nádia Gomes (Chicago Red Stars) e Telma Encarnação (CS Marítimo).