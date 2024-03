Portugal treina com o grupo completo na véspera do duelo com a Suécia

A seleção portuguesa de futebol voltou hoje a treinar com o grupo completo na Cidade do Futebol, em Oeiras, na véspera do duelo particular com a Suécia, sem mais ausências para o selecionador Roberto Martínez.

Depois das dispensas de Raphaël Guerreiro e Francisco Trincão, devido a lesão, que levaram à chamada do avançado Dany Mota, dos italianos do Monza, ter marcado a sessão de terça-feira, Portugal realizou um apronto matinal sem qualquer novidade.

Durante os 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, a equipa das 'quinas' realizou os habituais exercícios com e sem bola, sem limitações de nenhum atleta, enquanto os três guarda-redes convocados efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

A única alteração em relação ao dia anterior foi a ausência do guarda-redes da seleção sub-20 André Gomes, do Benfica, que regressou aos trabalhos da equipa jovem, depois de ter integrado o apronto de terça-feira ao lado de Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá.

A partir das 12:15, o selecionador Roberto Martínez e um jogador a designar marcarão presença na conferência de imprensa de antevisão ao embate particular com a Suécia.

Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de preparação deste mês -- reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o 'plantel' em três grupos, com um grupo disponível em todo o estágio, outro só para a Suécia e um terceiro para a partida com a Eslovénia.

No derradeiro grupo incluem-se Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, que foram dispensados do encontro com os suecos e serão apenas opção para o segundo particular, que será em Liubliana.

Na quinta-feira, a seleção nacional receberá a Suécia, que falhou o apuramento para o Euro2024, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e, na terça-feira, visita a Eslovénia, que marca presença na fase final do torneio.

Portugal terá ainda três jogos de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, perante Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Croácia, no Estádio Nacional, em Oeiras, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar a Turquia, a República Checa e também o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido durante este mês de março.

A estreia no Europeu está agendada para 18 de junho, frente aos checos, na cidade alemã de Leipzig, seguindo-se depois os duelos perante os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e o adversário que sairá desse play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa 2024 decorre na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.