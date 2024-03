Camião avariado na Via Rápida congestiona trânsito

Um camião avariou há instantes na Via Rápida, no sentido Machico-Ribeira Brava, no sublanço Santo António- Santa Luzia.

Segundo o que foi possível apurar há gasóleo derramado na via.

A aplicação 'Info Vias' dá conta que a avaria, que ocorreu entre o km 16 e o km 14.5, está a deixar o trânsito congestionado, com uma fila de trânsito superior a 1 quilómetro.