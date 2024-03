Quatro maritimistas pré-convocadas para a selecção feminina de futebol

Bárbara Santos, Paula Fernandes, Laura Luís e Telma Encarnação são as quatro maritimistas que estão pré-convocadas para a acção UEFA Women’s European Qualifiers da Selecção Nacional de Futebol Feminino A.

Esta é uma actividade que a equipa orientada pelo seleccionador Francisco Neto vai disputar entre os dias 1 e 10 de Abril de 2024, na Cidade do Futebol.

A convocatória final só será conhecida no dia 25 de Março, quando forem 12h30, com transmissão em direto no Canal 11.