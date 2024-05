Estrangeiros continuam a dar dinheiro a ganhar ao sector imobiliário

Bom dia. Quinta-feira, 9 de Maio de 2024. Dia da Europa e nenhum dos jornais ou revistas debate esta data, mas há notícias para todos os gostos, nomeadamente a que damos destaque aqui.

É que nem com o fim dos vistos gold, para resolver a crise da habitação, conseguiu travar a compra de casas por estrangeiros em Portugal, além da outra que fala dos alojamentos locais que sofreram um stop, nomeadamente em Lisboa, com muitos cancelamentos, mas mais por causa das taxas extraordinárias à actividade do que à falta de clientes.

A venda de casas continua em alta, mas o alojamento turístico alternativo recua.

Na revista Visão:

- "As mulheres são de esquerda e os homens são de direita?"

- "As diferenças no voto. O peso feminino nos governos"

- "Dossier automóvel. Quanto custa carregar um elétrico"

- "Mustafa Suleyman [empresário]: 'A IA ajudará as pessoas a tornarem-se mais produtivas'"

- "Porto. Anatomia de um ataque racista"

- "Gyökeres. A força do Sporting de Amorim"

Na revista Sábado:

- "Os jovens mais influentes do país. Da política ao desporto, das artes à investigação, conheça os nomes que estão a mudar Portugal e vão marcar as próximas décadas""

- "Exclusivo. O plano de José Veiga para se tornar banqueiro e como quase conseguiu levantar 60Euro milhões"

- "Chega. Deputado ficcionou em livro a vida de uma 'stripper' brasileira"

- "Edição XL de aniversário. Fotos inacreditáveis, sagas de família e muito mais num especial para guardar. Grandes investigações, entrevistas inesquecíveis"

No Correio da Manhã:

- "Castelo Branco tenta golpe com palacete de Betty. Inquilino confessa esquema"

- "Socialite com pulseira proibido de se aproximar a 1 km da mulher"

- "Professor detido por dois mil abusos sexuais a alunas"

- "Santa Casa no Brasil. Misericórdia paga casa de luxo a gestor"

- "Morte de Igor no Porto. 'Orelhas' condenado a 18 anos e filho a 20"

- "Para nova época. Amorim agarra Gyokeres"

- "Benfica. Rui Costa insiste em ficar com Schmidt"

- "FC Porto. Conceição 'usa' Pinto da Costa para motivar equipa no Jamor"

- "Relatos gráficos. Ex-atriz porno conta segredos de Trump"

- "Pensões. 70% das reformas com valor mensal inferior a mil Euro"

- "Alerta de saúde. Disparam casos de tosse convulsa desde janeiro"

- "No parlamento. Chega lidera inquérito ao caso das gémeas"

No Público:

- "Só dez professores tiveram acesso ao apoio à renda do anterior Governo"

- "Tejo. Operação nas barragens espanholas ameaça caudais em Portugal"

- "Detido. PJ suspeita de dois mil crimes de abuso por professor"

- "Habitação. Lisboa e Porto sem casas para eliminar todas as carências"

- "Cooperação. São Tomé e Príncipe, o novo ponto africano da Rússia"

- "Dia da Europa. Maiorias e minorias fixas no Parlamento Europeu vão acabar nestas eleições"

- "Elisa Ferreira [comissária europeia]: 'Abrir a discussão sobre tropas para a Ucrânia vai destruir a coesão interna na UE'"

No Jornal de Notícias:

- "Nem o fim dos 'vistos gold' trava compra de casas por estrangeiros"

- "Marco 'Orelhas' e filho condenados a 18 e 20 anos de cadeia"

- "Eleições europeias entre a abstenção e o extremismo"

- "Porto. Champanhe na abertura do túnel do metro da Linha Rosa"

- "Queimódromo. Festa dos estudantes gera três toneladas de lixo por dia"

- "Santa Casa. Ex-provedor acusa Ana Jorge de reforçar prejuízos"

- "Violência doméstica. Castelo Branco fica sem casa e proibido de se aproximar da mulher"

- "Villas-Boas e Conceição avaliam continuidade após o final da época"

- "WRC. Rali de Portugal acelera com aperitivo especial na Figueira"

No Diário de Notícias:

- "Recorde de cancelamentos do alojamento local em Lisboa"

- "Motoristas TVDE. Mais de 20% não falam português"

- "Mercado. 80% da criação de emprego é para trabalhos pouco ou nada qualificados"

- "Médio Oriente. Diretor da CIA e Netanyahu discutem pausa na guerra"

- "Cheias no Brasil. Voluntários recolhem doações em Lisboa e Porto"

- "Rali de Portugal. Ogier e Rovanperä à espera de recordes"

- "Eleições. O que pensam os cabeças de lista das grandes questões europeias"

No Negócios:

- "Estado limpa dívida e fica com 99,9% da Metro do Porto"

- "Centralização dos direitos desportivos, o jogo que ninguém quer perder"

- "Menor imigração faz subir despesas com velhice em 0,7% do PIB"

- "Santa Casa deu garantias superiores a 14 milhões para internacionalização"

- "Matérias-primas. Guerra levou bancos centrais a triplicarem compra de ouro"

No O Jornal Económico:

- "Setor imobiliário ataca PSD por manter medidas do Mais Habitação"

- "Desafios e contradições da União Europeia no Dia da Europa"

- "Eduardo Paz Ferreira, professor e especialista na UE: 'Muito do caminho seguido pela União Europeia não deixou de ser dececionante'"

- "Universidade de Aveiro inaugura centro de excelência mundial"

- "Topo da Agenda: EDP e EDPR divulgam resultados"

- "Finerge e Exus na corrida aos parques renováveis da Saeta Yield em Portugal"

- "JE lança primeiro Explicador feito com Inteligência Artificial"

- "Fisco já devolveu mais de 600 milhões de euros no IRS"

- "Ex-provedor fala em tentativa de golpe na Misericórdia de Lisboa"

No Record:

- "Sporting Ioannidis + Gyokeres. Leão quer formar dupla atacante temível"

- "Benfica. United avança por João Neves"

- "Rafa prepara adeus à Luz"

- "FC Porto. Hoje no Olival. Villas-Boas e Conceição cara a cara"

- "Liga dos Campeões. Real Madrid-Bayern Munique (2-1). Reviravolta épica de Joselu vale ida à final"

No A Bola:

- "Debast nas garras do leão. Sporting muito perto de fechar central do Anderlecht"

- "Benfica. Rafa diz adeus à Luz no domingo"

- "FC Porto. Villlas-Boas ainda bloqueado"

- "Liga dos Campeões. Meias-finais 2.ª mão. Real Madrid-Bayern (2-1). Reviravolta épica de Joselu vale final de Wembley"

- "Rali de Portugal. Arranca hoje na Figueira da Foz"

- "Andebol. Portugal 'ataca' Mundial diante da Bósnia"

E no O Jogo:

- "'Zubizarreta é um líder nato'. Domènec Torrent, antigo adjunto de Guardiola no Barcelona, traça o perfil do novo diretor desportivo dos dragões, que entra hoje ao serviço"

- "André Villas-Boas apresenta-se esta manhã no plantel no Olival"

- "Benfica. 'Renato pode encaixar no sistema de Schmidt'. João Tralhão [antigo treinador de juniores no Benfica] diz que o médio seria preponderante na luz"

- "Sporting. Esgaio pensa na saída"

- "Rúben Amorim volta a ser falado para a Premier League"

- "V. Guimarães. Moreirense não prende Rui Borges"

- "Braga. Pizzi faz mira ao rival"

- "Boavista. 'Nunca fugirei aos problemas'. Fary assume comando da SAD"

- "Liga dos Campeões. Madrid com festa Real"

- "Rali de Portugal arranca em Baltar. Ogier e Rovampera prometem dar espetáculo na etapa lusa do mundial"